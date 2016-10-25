Москва, 25 октября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Россия может обсудить варианты помощи Венесуэле взамен обеспечения интересов российских нефтяных активов в этой стране. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 октября ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров, комментируя рабочий визит в Москву министра нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

«Ситуация в Венесуэле — наиболее сложная из-за высокой зависимости бюджета от нефтяных цен. Причем она уже вышла на политический уровень, который угрожает существованию действующей власти. Скорее всего, на переговорах будут обсуждаться совместные усилия по достижению соглашения по заморозке. В качестве «теневой стороны» встречи вероятно обсуждение помощи Венесуэле для обеспечения интересов российских нефтяных активов в этой стране», — предположил эксперт.

При этом, несмотря на заявления Ирака о несогласии вступать в режим заморозки добычи нефти, ситуацию целом на рынке можно охарактеризовать, как позитивную для экспортеров, говорит эксперт. «В целом тренд по нефти с середины года остается растущим. С октября наблюдается фаза консолидации, когда в отдельные дни фьючерсы растут, в другие дни снижаются. В целом ожидания по рынку сводятся к тому, что цена на Brent может удержаться выше отметки 50 долларов за баррель. Но в бюджет России, скорее всего, будут заложены более консервативные оценки порядка 40 долларов за баррель российской смеси Urals», — отметил он.

Министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино прибыл с рабочим визитом в Москву для участия в переговорах по соглашению между странами, добывающими нефть. Цель переговоров с его участием— внести вклад в проработку деталей «необходимого соглашения» между нефтедобывающими государствами.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин в своей статье для итальянской газеты Corriere della Sera заявил, что компания «Роснефть», благодаря активному присутствию на рынке Венесуэлы, сумеет получить существенную синергию от переработки тяжелого сырья из Латинской Америки на мощностях индийского завода Варинар.

Цены на нефть продолжают падение вторые сутки после заявления главы иракской государственной компании State Oil Marketing Organization Фалаха аль-Амри о том, что Ирак не намерен снижать достигнутый уровень добычи нефти. По состоянию на 25 октября цены на нефть Brent остаются на уроне 51,92 доллара за баррель.