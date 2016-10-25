Москва, 25 октября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Угроза терроризма является общей для всех государств. Об этом 25 октября в ходе встречи с Ассоциацией европейского бизнеса заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Сергей Лавров

«Увы, с момента нашей последней встречи ситуация не стала проще. Особую опасность представляет всплеск терроризма и экстремизма. Построить оазисы безопасности невозможно — угрозы общие для всех нас. Это — прямое следствие порочной практики геополитической инженерии», — сказал Лавров.

По его словам, российскую сторону «искренне удручает» то, что после окончания холодной войны «США не отказались от архаичной политики сдерживания»: «У нас вызывают глубокую озабоченность приближение силовой структуры НАТО к нашим границам, развёртывание ПРО США. Кризис на Украине пытаются использовать в своих целях, что лишь усложняет ситуацию на континенте. Россия последовательно добивается урегулирования украинского кризиса на основе Минских соглашений».

Лавров напомнил, что Киев должен последовательно пройти свою часть пути: «Конечно, все вопросы мы стремимся решать в Нормандском формате, но последнее слово — за межукраинским форматом в виде «Контактной группы». Рассчитываем, что наши европейские партнёры окажут влияние на Киев».

Напомним, ранее в Берлине в рамках «Нормандского формата» встретились лидеры России, Украины, Германии и Франции. В ходе встречи стороны согласились с безальтернативностью «Минских соглашений». Помимо прочего, стороны обсудили возможность введения полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс.