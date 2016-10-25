Лондон, 25 октября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Правительство Великобритании одобрило решение о проведении строительных работ для расширения аэропорта Хитроу, сообщает 25 октября политредактор ВВС Лаура Куенссберг.

traveLink Самолет в аэропорте

«Источник сказал мне, что проект расширения Хитроу получил одобрение в комитете правительства сегодня утром», — написала политредактор ВВС Лаура Куенссберг в своем Twitter аккаунте.

Куенссберг не уточнила, какой именно из двух вариантов расширения аэропорта Хитроу получил одобрение. Существует два строительных проекта: расширение одной из уже существующих взлетно-посадочных полос или строительство новой.

Ранее проект строительства новой взлетно-посадочной полосы столкнулся с протестами ряда политических сил и представителей экологических организаций. Правительство Великобритании сделает заявление в 11:30 по Гринвичу.