Москва, 25 октября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса заявил, что Евросоюз по-прежнему не готов выработать линию по отношению к России, соответствующую интересам ЕС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, об этом свидетельствует стратегический обзор отношений с Россией, который был проведен на заседании Европейского Совета. «ЕС по-прежнему не готов вырабатывать прагматичную, отвечающую собственным интересам, линию применительно к нашей стране», — сказал Лавров.

Также Лавров выразил надежду на то, что западным партнерам по «нормандскому формату» удастся убедить Украину «перестать разыгрывать геополитический фарс» и начать выполнять минские соглашения.

Ранее Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что на саммите будет представлен новый подход к вопросу отношений с Россией, который будет «основан на балансе между честностью и диалогом» и будет способствовать единству Евросоюза. Саммит состоялся 20 октября в Риме (Италия).