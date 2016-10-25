Москва, 25 октября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. До 15 декабря в законодательстве РФ должно быть предусмотрено увеличение порога выручки для предприятий малого бизнеса, которые пользуются упрощенной системой налогообложения. Такое поручение дал правительству России президент Владимир Путин, сообщает 25 октября пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих увеличение до 150 миллионов рублей предельного размера доходов, при превышении которого налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения», — говорится в сообщении.

Еще одно поручение Путина касается упрощения внешнеторговых сделок. Вместе с Банком России правительству нужно «подготовить и представить предложения об увеличении размера суммы обязательств по внешнеторговым экспортным контрактам, при достижении которого установлена обязанность оформлять паспорт сделки».

Ответственными за выполнение поручения в срок до 1 февраля 2017 года назначены глава правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Перечень поручений был утвержден главой государства по итогам встречи с представителями деловых кругов Оренбургской области, которая состоялась 3 октября 2016 года.