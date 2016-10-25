ЕГЭ по информатике будет проводиться на компьютере — Кравцов
Москва, 25 октября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Рособрнадзор разработал модель ЕГЭ по информатике на компьютере и готов к ее внедрению. Об этом сегодня, 25 октября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на заседании коллегии Минобрнауки РФ.
«У нас уже готов план введения экзамена по информатике на компьютере», — отметил Кравцов.
Напомним, в начале октября президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с лауреатами конкурса «Учитель года». Учитель информатики гимназии №4 из Смоленска Максим Луфуренков обратил внимание главы государства на то, что в 11-м классе информатика как экзамен по выбору проводится «на бумаге».
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Как сообщало ИА REGNUM, ЕГЭ по информатике и ИКТ становятся входным билетом для поступления в вузы РФ на профильные специальности — компьютерные, математические и инженерные специальности. Школьники успешно сдавшие ЕГЭ по информатике получают право поступать в вузы на компьютерные, технические, инженерные и математические специальности.
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