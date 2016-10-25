Москва, 25 октября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Рособрнадзор разработал модель ЕГЭ по информатике на компьютере и готов к ее внедрению. Об этом сегодня, 25 октября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на заседании коллегии Минобрнауки РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Урок информатики

«У нас уже готов план введения экзамена по информатике на компьютере», — отметил Кравцов.

Напомним, в начале октября президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с лауреатами конкурса «Учитель года». Учитель информатики гимназии №4 из Смоленска Максим Луфуренков обратил внимание главы государства на то, что в 11-м классе информатика как экзамен по выбору проводится «на бумаге».

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Как сообщало ИА REGNUM, ЕГЭ по информатике и ИКТ становятся входным билетом для поступления в вузы РФ на профильные специальности — компьютерные, математические и инженерные специальности. Школьники успешно сдавшие ЕГЭ по информатике получают право поступать в вузы на компьютерные, технические, инженерные и математические специальности.

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