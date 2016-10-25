Москва, 25 октября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В план реконструкции 20 км МКАД войдут участки от Волоколамки до Ленинградки, и два участка от Дмитровского до Осташковского шоссе, от Осташковского до Ярославского шоссе, заявил в ходе заседания президиума правительства мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает информационный центр правительства. Он добавил, что частичная реконструкция сделает окружную автодорогу безопаснее, а ее пропускная способность увеличится.

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«Предполагается в перспективе строительство дублеров, эстакад, подуличных переходов, ряда других инженерных объектов, которые должны улучшить движение на этих участках. С 2017—2019 гг. предполагается подготовка территорий и проектирование строительства», — уточнил Собянин.

Общая протяженность всех обновляемых участков МКАД составит 19,7 км. На первом участке протяженностью 5,3 км — от Волоколамского шоссе до Ленинградского, будет продлен левоповоротный съезд с Ленинградского шоссе, отреставрированы путепроводы, а также развязка на пересечении МКАД с ул. Свободы. На втором участке, протяженность которого составляет 9,3 км, в рамках переустройства развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе будет устроен дополнительный путепровод.

На участке от Осташковского до Ярославского шоссе, оборудуют боковые проезды вдоль МКАД, а также переходно-скоростные полосы в местах примыкания боковых съездов и проездов, реконструкция развязки. Расходы на реконструкцию, такие, как освобождение территории, проектирование и осуществление подготовительных работ, включены в Адресную инвестиционную программу Москвы на 2016−2019 гг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти намерены до конца 2016 года разработать новые территориальные схемы для МКАД. Это в свою очередь позволит снизить нагрузки на трассу и разгрузить ее от пробок и аварийных ситуаций. Как отмечал глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, транспортная сеть МКАД и прилегающих территорий должна быть сбалансирована, чтобы выезды были не только на МКАД, но и на внутренние проезды, вылетные магистрали. Мы должны исключить перпендикулярные въезды с территории МКАД на территорию объектов, нужны разгонные полосы и полосы торможения.

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