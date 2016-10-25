Брюссель, 25 октября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 25 октября в ходе пресс-конференции в Брюсселе, что Россия пытается разделить Европу, сообщает NRK.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Easy Rider

«Мы сталкиваемся с Россией, которая на протяжении долгого времени наращивает свой военный потенциал, Россией, которая попыталась разделить Европу по вопросу, например, экономических санкций», — отметил бывший премьер-министр Норвегии, который добавил, что Москве этого не удалось.

«Альянс НАТО более един, чем когда-либо, блок также принял ряд важных мер, для того чтобы по-прежнему быть способным обеспечивать безопасность стран-членов в нестабильном мире», — подчеркнул он.