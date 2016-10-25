Село Покровка, Приморский край, 25 октября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. В Приморском крае 19-летний мужчина сознался в убийстве 26-летней женщины. Следствие считает, что мотивом для убийства стала личная неприязнь, сообщает региональный главк СКР.

pixabay.com Убийство

Молодая женщина, работавшая учительницей в школе села Покровка, пропала 16 октября. Под подозрение следователей попал ее знакомый, вскоре его задержали.

Признавшись в убийстве, молодой человек подробно описал, как задушил свою жертву и сбросил ее тело в реку Полтавка. По данным СМИ, юноша — сын директора школы, в которой работала учительница.

Также называются иные мотивы преступления. В СМИ сообщили, что женщина дала юноше деньги в долг (140 тыс. рублей). Кроме того, он мог приревновать ее к бывшему супругу.

С места происшествия следователи изъяли личные вещи погибшей, которые злоумышленник пытался сжечь. Тело учительницы пока не нашли. Возбуждено дело по статье «Убийство», молодой мужчина арестован.