Москва, 25 октября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Ряд поручений ЦБ РФ и правительству по упрощению налогового режима и ведения внешнеторговых сделок дал президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства поручил правительству вместе с Банком России до 1 февраля 2017 года подготовить и представить предложения об увеличении размера суммы обязательств по внешнеторговым экспортным контрактам, при достижении которого установлена обязанность оформлять паспорт сделки.

На встрече с представителями деловых кругов Оренбургской области, состоявшейся 3 октября, Путин поддержал идею облегчить требования к оформлению паспортов сделок при ведении внешнеэкономической деятельности, увеличив порог внешнеторговых сделок с нынешних $50 тыс. до $100 тыс.

Кроме того, ряд поручений касается облегчения налогового режима для отдельных средних и малых предприятий. Так, до 1 февраля 2017 года правительство должно подготовить предложения о праве регионов представлять льготы по налогу на прибыль организаций для предприятий с выручкой до 240 млн рублей в год.

Также правительство подготовит поправки в Налоговый кодекс, направленные на совершенствование механизма возмещения налога на добавленную стоимость при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, для сокращения сроков возмещения налога.