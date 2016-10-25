Москва, 25 октября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Рособрнадзор полностью перейдет на технологию печати экзаменационных материалов ЕГЭ непосредственно в аудиториях. Об этом сегодня, 25 октября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на заседании коллегии Минобрнауки РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Мы планируем к 2019 году полностью перейти на технологию печати и сканирования экзаменационных материалов в пункте проведения экзамена», — сказал Кравцов.

Читайте также: Рособрнадзор вводит новые технологии при сдаче ЕГЭ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Рособрнадзора, заявлял, что в России формируется комплексная система оценки качества образования. Будут вводиться новые технологические решения, используемые при проведении единого государственного экзамена — печать контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирование бланков ответов участников в пунктах проведения экзаменов.

Читайте также: Рособрнадзор подготовил проект расписания ЕГЭ-2017