Ярославль, 25 октября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Ярославская областная дума приняла решение о создании аппаратов правительства региона и губернатора. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующие изменения в Устав Ярославской области были приняты 25 октября в рамках заседания регионального парламента.

duma.yar.ru Заседание Ярославской областной думы

Поправки в Устав, связанные с изменением структуры областного правительства, внесла группа региональных парламентариев. Ранее эти структурные изменения были представлены самим правительством Ярославской области. По сути, речь шла об их легитимизации.

Против изменений выступил депутат Сергей Балабаев, поинтересовавшийся, почему правительство само не вышло с соответствующей законодательной инициативой, и не повлечет ли это решение увеличение бюджетных расходов.

«Ко мне на днях подошли две женщины и спросили, зачем правительству и губернатору нужны отдельные аппараты. Они сказали: «Мы видели Степаненко и Миронова — им не нужны аппараты, они в нормальной физической форме». 25 лет Ярославская область при трех губернаторах жила без аппарата правительства и аппарата губернатора — зачем они теперь понадобились? Что мне сказать этим женщинам?» — спросил коллег Сергей Балабаев.

Депутаты долго и убежденно объясняли, что новая структура региональной власти позволит более эффективно выполнять поставленные главой области задачи, и просили «не мешать». Председатель комитета думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Андрей Крутиков, в свою очередь, заверил депутатов, что дополнительных расходов на содержание новых структур не потребуется — во всяком случае, в текущем году.

«Мы утверждаем в бюджете определенную сумму на содержание системы управления, которая находится в руках у губернатора. В рамках этой суммы губернатор вправе организовывать структуру этой системы, как считаем нужным. Если мы увидим изменения в большую сторону — мы их поправим. Дмитрий Миронов говорит, что до конца года изменений не будет. Почему мы должны этому не верить, тем более что легко можем проверить. На следующий год — будем посмотреть», — пояснил Андрей Крутиков.

В итоге изменения в Устав были приняты, однако для этого потребовалось два круга голосования. По итогам первого выяснилось, что не хватает голосов для квалифицированного большинства. Произошедшее спикер регионального парламента Михаил Боровицкий объяснил невнимательностью и призвал коллег к порядку. Второе этап голосования прошел так, как нужно, и законопроект набрал необходимое количество голосов.