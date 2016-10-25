Москва, 25 октября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Руководство Российской Федерации (РФ) всегда выступало за скорейшее и мирное урегулирование конфликта в Сирии. Об этом, как передает RT, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам дипломата, одной из главных задач в Сирии является полное «искоренение террористической угрозы», для чего необходимо отмежевание так называемой умеренной оппозиции от террористических группировок.

При этом глава МИД РФ отметил, что некоторые страны Запада используют ситуацию в Сирии для давления на Россию.

«В качестве очередного предлога для усиления давления на РФ, для пресечения любых позитивных инициатив на российском направлении со стороны отдельных стран-членов ЕС стала использоваться ситуация в Сирии», — отметил дипломат.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 22 октября министр обороны США Эштон Картер на пресс-конференции в Багдаде заявил, что в Пентагоне положительно оценивают военную деятельность Военно-космических сил (ВКС) РФ в небе над Сирией.

Однако Москва, считает он, не смогла выполнить поставленных задач и своими действиями только разжигает сирийский конфликт.

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