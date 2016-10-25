Москва, 25 октября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. За девять месяцев 2016 года в России было продано 24 электромобиля Tesla, что ровно вполовину меньше показателя прошлого года, когда было реализовано 48 единиц, сообщает 25 октября агентство «Автостат».

ecomotors.ru Электромобиль Tesla

Отмечается, что три четверти спроса пришлось на седан Tesla Model S, а вот еще 6 покупателей предпочли кроссовер Tesla Model X. На территории Москвы и области были проданы 18 электромобилей, три приобрели жители Санкт-Петербурга, по одному электромобилю добавилось с начала года в Татарстане, Пензенской области и Краснодарском крае.

Тем не менее именно электромобили марки Tesla пользуются наибольшим спросом на отечественном рынке. Они составляют 40% от всего объема проданных в стране электрокаров.

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