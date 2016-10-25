Москва, 25 октября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Взамен уступок по заморозке добычи нефти Ирак потребует для себя преференций и льгот, но в итоге нефтедобывающие страны придут к взаимовыгодному ограничению добычи нефти. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 октября аналитик ФК United Traders Нарек Авакян, комментируя продолжающееся два дня подряд на мировых рынках падение нефтяных цен.

publicdomainpictures.net Нефти станет меньше

«Основная причина глубокого падения нефтяных цен два дня — заявления Ирака о своем неучастии в соглашении по заморозке добычи нефти», — отметил он, подчеркнув, что сейчас Ирак достиг очень существенного уровня добычи нефти в сутки — 4,8 млн баррелей, и наращивание этой цифры может поставить под вопрос эффективность соглашений о заморозке добычи. «Ирак является основным поставщиком нефти Китаю, Китай — самый крупный импортер нефти, Китай подталкивает Ирак, и в частности Анголу, к тому, чтобы добычу не сокращали, и чтобы цена на нефть была низкая», — объяснил эксперт.

В этой связи аналитик отметил международное значение визита в Москву министра нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино, однако, по мнению Авакяна, результат переговоров предсказуем. «Смысл визита чисто символический — уговаривать никого не надо, Россия уже высказалась за то, чтобы присоединиться к соглашению о сокращении добычи», — пояснил он.

Аналитик прогнозирует, что нефтедобывающим странам в итоге удастся договориться о серьезной заморозке добычи. «Ирак зависит от Москвы и от Саудовской Аравии, потому что сейчас на территории Ирака идет война, и если ли не будет военной помощи от Москвы, одними силами США ситуацию не переломить. Но взамен сокращения добычи Ирак потребует каких-то льгот и преференций, возможно, во внешней торговле», — предполагает эксперт.

«Соглашение выгодно всем экспортерам — добыча сокращается на 3−4% (это чуть больше, чем 1 млн баррелей в сутки), при этом цена на нефть растет на 10%», — подсчитал Авакян. Прагматизм возобладает, потому что позиции Саудовской Аравии и Ирана сошлись, а с Ираком можно будет договориться, предполагает эксперт. При этом текущие тренды нефтяных цен не повлияют на формирование цены на нефть, которая будет положена в основу российского бюджета, убежден Авакян. «Важным фактором для бюджета является не долларовая цена на нефть, а рублевая цена, и здесь большой простор для ее формирования — от 25 долларов за баррель и выше. 25 долларов за баррель — цена некомфортная, но, исходя из текущей экономический ситуации, она приемлема для наполнения бюджета», — полагает он. «Для бюджета не имеет значения, какова цена в долларах, главное, чтобы она была стабильная — около 3 тыс. рублей за бочку», — уточнил эксперт.

Нефтяные котировки продолжают торговаться в минусе на фоне заявления представителей Ирака о том, что страна хочет быть исключенной из любого соглашения ОПЕК о сокращении добычи для поддержки рынка. При этом министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино прибыл 25 октября с рабочим визитом в Москву: здесь проходят переговоры по соглашению между странами, добывающими нефть, в том числе и не входящими в ОПЕК. Цель переговоров — внести вклад в проработку деталей «необходимого соглашения» между нефтедобывающими государствами.