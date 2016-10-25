Санкт-Петербург, 25 октября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, как и прогнозировали синоптики, 25 октября выпал первый снег. Жители обоих регионов сообщают об обстановке на улицах и дорогах, делясь в соцсетях фотографиями заснеженных окрестностей и впечатлениями от внезапно наступившей зимы.

Скриншот группы vk.com «ДТП и ЧП» ДТП из-за первого снега в Петербурге

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, сначала о первом снеге отчитались жители города Кингисепп в Ленобласти. «Просыпаюсь я с утра, а у нас уже зимняя пора, счастью нет предела, с первым снегом, Кингисепп!!!», — радуется местная жительница.

Утром снег пришел и в Петербург. «Питер, готовься к снегу! На 105 км Таллинского шоссе уже зима», — написал один из очевидцев, предвосхищая приход осадков в северную столицу.

Первыми увидели осадки в виде снега жители южных и западных районов Северной столицы, а также Петергофа и Красного Села. На этот час снег пришел в центральные и северные районы города.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Первый снег над Невой

Снег застиг врасплох многих автолюбителей, двигавшихся утром по скоростным ЗСД и КАД. «На кольцевой увидел снег, на дороге — наледь», — предостерегал один из автовладельцев.

Действительно, автомобилисты, которые еще не успели «переобуться» в зимнюю резину, серьезно рискуют при таки погодных условиях попасть в ДТП. В структурах МЧС заранее напоминали водителям о необходимости быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

«Начинается съезд любителей летней резины», — с «черным» юмором пишут очевидцы о ДТП, причиной которых стали мокрый снег и не отвечающие сезону шины.

«Я все же поверил прогнозу, и сегодня на работу поехал на общественном транспорте», — пишет один из автолюбителей, не решившихся ехать в непогоду.

Напомним, ранее спасатели предупредили петербуржцев о первых заморозках и гололедице. По прогнозу синоптиков сегодня будет идти мокрый снег, сила ветра будет достигать 12 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 градусов. Может выпасть до трех сантиметров осадков, но из-за небольшой плюсовой температуры снег превратится в мокрую кашу. Такая непогода задержится в Северной столице может продержаться вплоть до недели.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ростральные колонны покрыл первый снег

В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга ранее заявили, что дежурная техника готова к сложным погодным условиям. Особое внимание специалисты планировали уделить наледи на трассах. Для борьбы с ней они обработают опасные места слабосолевым раствором. Техника будет дежурить на 119-ти точках на проезжей части.

Около 400 единиц техники дорожных предприятий с запасом противогололёдных средств вышло на дороги, а также почти 800 работников ручного труда. «Сейчас снег тает, убирать его нет необходимости, но мы предпринимаем превентивные меры: дорожное покрытие обрабатываем слабосолевым раствором, а также убираем листву, которая также является дополнительным источником скользкости», — добавили в комитете по благоустройству.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что вождение автомобиля в сложных погодных условиях требует особого внимания и осторожности. Зимняя дорога не прощает резких перестроений, высокой скорости и ошибок при выборе дистанции, подчеркивают в дорожной полиции.