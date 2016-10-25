Москва, 26 октября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 26 октября, Совфед обсудит закон о приостановлении Россией действия соглашения с США об утилизации плутония, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Соглашение между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

Приостановление соглашения стало несимметричной мерой на действия США. Россия готова и дальше принимать несимметричные меры в ответ на санкционную политику США, отмечает МИД.

Приостановление Россией действия соглашения стало одним из серии мероприятий в качестве несимметричного ответа на санкции США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Санкционная политика США в отношении России продолжается уже длительное время. Мы использовали этот период для того, чтобы провести определенную исследовательскую работу и заготовить серию мероприятий, которые могут применяться именно в несимметричном режиме», — сказал он, выступая на комитете в Совфеде накануне.

Рябков подчеркнул, что, кроме того, меры могут быть и несимметричные — «так, как это произведено сейчас, с плутониевым соглашением, когда мы обращаем внимание на враждебные действия США в областях, по сути дела, к реализации самого соглашения отношения не имеющим».

Читайте также: В МИД РФ назвали варианты ответа на антироссийские санкции Вашингтона

Госдума 19 октября приняла закон о приостановлении Россией действия соглашения с США об утилизации плутония и протоколов к нему.

Читайте также: Госдума приостановила соглашение с США по плутонию. Потом — СНВ?