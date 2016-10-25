Сингапур, 25 октября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Первая ракетка России и девятая ракетка мира Светлана Кузнецова отрезала себе часть волос во время матча первого круга итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре. Видео выложено в Twitter-аккаунте организации.

Светлана Кузнецова

Российская спортсменка играла с представительницей Польши Агнешкой Радваньской. В ходе матча Кузнецовой начал мешать кончик косы — волосы лезли в лицо. Взяв ножницы в перерыве между сетами, она отрезала часть волос.

Матч закончился победой Кузнецовой, действующая чемпионка итогового турнира WTA проиграла со счётом 7:5, 1:6, 7:5.

«Когда покидала корт, чуть не расплакалась, хоть и победила», — сказала Кузнецова журналистам после матча