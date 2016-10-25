Санкт-Петербург, 25 октября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Платная парковка перед фасадом Московского вокзала Санкт-Петербурга на площади Восстания прекратила своё существование. Теперь эта площадка, ёмкостью в 49 машиномест, будет использоваться для бесплатной посадки-высадки пассажиров в течение не более 15 минут. Об этом сообщили 25 октября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Платная парковка проработала в этом оживленном месте более 10 лет, постоянно создавая проблемы на площади из-за большого количества желающих высадить или принять пассажиров прямо перед зданием вокзала. Пробки на площади усиливали транспортные проблемы на прилегающих Невском и Лиговском проспектах и Гончарной улице.

Теперь парковочное пространство передано от арендатора в управление СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». По словам его директора Артема Хрюкина, транспортные проблемы на площади Восстания как раз связаны с отсутствием мест для посадки и высадки пассажиров автомобилей, прибывающих на Московский вокзал.

«В преддверии проведения в Санкт-Петербурге спортивных соревнований международного уровня Центром управления парковками ведется урегулирование данной проблемы», — отметил Хрюкин.

Напомним, на Московский вокзал, в том числе, будут приезжать участники и гости Кубка конфедерации 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как отметили в КРТИ, помимо зоны бесплатной посадки и высадки пассажиров автомобили вблизи вокзала можно разместить на двух городских парковках: на противоположной от Московского вокзала стороне на Лиговском проспекте и 1-й Советской улице.