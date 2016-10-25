Дамаск, 25 октября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Боевики вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, взяли под контроль три новых района на севере Сирии в течение последних 24 часов, заявили представители военного ведомства Турции, сообщает 25 октября Reuters.

Freedom House Боевики ССА

Боевики Свободной Сирийской Армии (ССА) взяли под контроль районы Tuways, Al Gharz и Tlatinah, при наземной и воздушной огневой поддержке армии Турции, говорится в заявлении военного ведомства Турции.

Армия Турции обстреляла 72 цели на позициях «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 15 целей на позициях курдского ополчения YPG.

В ходе операции пять боевиков ССА были убиты, еще 28 получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, операция Вооруженных сил Турции под названием «Щит Евфрата» началась 24 августа на севере Сирии.

Цель военной операции — очищение приграничных территорий от террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и остановка продвижения курдских вооружённых формирований (Анкара считает их террористическими).