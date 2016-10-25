Псков, 25 октября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. «Городские службы к первому снегу оказались готовы, уборка ведется по плану», — заявил сегодня, 24 октября, начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе города, Захаров назвал сегодняшнюю погоду «генеральной репетицией к зиме».

Mrs. Gemstone Утро после первого снега

По его словам, управление накануне вечером оповестило все коммунальные службы города и управляющие компании о приближающемся снежном циклоне.

По данным городской администрации, снегоуборочная техника вышла на улицы Пскова в 4:30. На работу были выведены 18 тракторов, 11 комплексных дорожных машин. 22 человека были задействованы на уборке автобусных остановок.

На уборке парков и скверов работали 13 единиц техники, три мини-погрузчика и около 20 человек. «Кроме того, ведётся ручная уборка памятников и обелисков, для работы на захоронениях также подъедет техника. Трудятся более 100 дворников», — заявили в пресс-службе города.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Пскове ожидается оттепель, затем в течение трёх суток осадков не предвидится.