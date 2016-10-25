Москва, 25 октября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Новая модель кредитования малого бизнеса разработана Сбербанком. Процесс получения кредита сэкономит время клиентам, сообщил вице-президент Сбербанка Анатолий Попов сегодня, 25 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбербанк

Попов пояснил, что новая модель разработана с учётом состояния счетов клиентов в банке. Анализ состояния счетов позволил сформировать готовые кредитные предложения потенциальным заёмщикам — индивидуальные для каждого клиента.

«Теперь, если у бизнесмена открыт счет в Сбербанке, он может рассчитывать, что по итогам анализа его оборотов, банк сам придет к нему с предложением кредитного продукта с индивидуальным лимитом и ставкой», — сказал Попов.

Новая схема кредитования предусматривает экономию времени: клиент Сбербанка может просто обратиться к своему клиентскому менеджеру и получить кредит уже в течение дня. Речь идёт о сроках погашения кредита от года до трёх лет.

«Наша новая модель кредитования малого бизнеса, используя анализ больших данных, сделает процесс получения кредита более удобным и быстрым для многих наших клиентов. Мы решаем одну из главных проблем бизнеса — дефицита времени» — пояснил Попов.

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