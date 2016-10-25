Южно-Сахалинск, 25 октября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Строительство первой пусковой очереди полигона ТБО в Южно-Сахалинске должно завершиться к 15 декабря текущего года. Правда, оно еще не начиналось. Однако, дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области объявила о поисках подрядчика. Работы должны быть завершены к середине декабря. То есть, через полтора месяца.

Bart Everson Мусор

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Ситуацию с затянувшимся строительством важнейшего для города объекта проанализировало «Сахалин Инфо».

Начальная цена контракта составляет 52,2 миллиона рублей. Полигон должен появиться в 30 километрах от областного центра. На объекте обязательно должны быть: вертикальная планировка, устройство противофильтрационного экрана административно-хозяйственной зоны, сооружения водоотведения, железобетонные конструкции, навес для хранения техники, ограждение самого полигона, отвечающее санитарным требованиям.

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Примечательно, что разговоры о строительстве полигона ТБО в столице островного региона ведутся уже 10 лет. Например, в 2008 году островные власти обещали сдать объект в 2009. А его стоимость оценивали тогда в 557 миллионов рублей.

В 2010 году власти «обрадовали» горожан, что компания «Сахалин Энерджи» выполнила проект полигона, потратив на него 8,5 миллиона рублей. Заказчиком должна была стать мэрия, но так и не стала. Проект выкупила областная администрация. Было обещано, что полигон будет сдан в 2011. Правда, с оговоркой: «вполне возможно».

В 2015 году экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин пообещал до конца года полигон сдать. А к нему в придачу еще и станцию по прессовке и упаковке мусора, а чуть позже — мусоросжигательный завод. Но и тогда долгожданный полигон не появился.

Между тем, мэрия островной столицы регулярно получает от прокуратуры предписания по поводу состояния городской мусорной свалки. Первое исковое заявление от природоохранной прокуратуры в областной суд поступило еще в далеком 2006 году. Поводом для иска послужило несоблюдение законодательства о местном самоуправлении — городская свалка эксплуатировалась с нарушением лесного, земельного, экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства. Ответчиком выступала мэрия Южно-Сахалинска.

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Теперь в затянувшейся истории с полигоном появилась новая дата: 15 декабря 2016 года.

Согласно проекту, полигон сможет вместить до 1 950 тысяч кубометров отходов. Площадь объекта — 9 гектаров. А до 1 ноября сахалинские власти должны успеть завершить разработку территориальной схемы обращения с бытовыми отходами. Документ определит все этапы системы обращения с отходами на островах.

Появится ли долгожданный полигон на Сахалине, спустя много лет обещаний — пока не ясно, поскольку подрядчик еще не определен.

Как сообщало ИА REGNUM, новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами будет введена в России с 1 января 2017 года. В платежных документах услуга по сбору и вывозу мусора будет отражена в составе коммунальных услуг, а не жилищных, как сейчас. Кроме того, плату за отходы жители страны будут производить уже не в зависимости от площади квартиры, а по тарифам, привязанным к нормативам накопления мусора. Между тем, на «горячую линию» Общественной палаты РФ в последние месяцы поступают десятки жалоб от граждан разных регионов на экологические нарушения. Одна из главных причин — несанкционированные и необустроенные свалки бытовых отходов. По данным ОП РФ, некоторые такие свалки существуют более 40 лет, вблизи жилых домов и водоемов.