Мехико, 25 октября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Мексиканская государственная компания Pemex впервые с 2011 года увеличила экспорт нефти до рекордных для себя показателей. Так, поставки черного золота в сентябре этого года составили 1,425 млн баррелей в сутки, то есть увеличились на 22% в годовом сопоставлении. Об этом сегодня, 25 октября, пишет Neftegaz.ru со ссылкой на мексиканские СМИ.

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В то же время показатели компании по добычи нефти, напротив, снижаются. 2004 году в мексиканские нефтепроизводители достигли потолка производства — 3,38 млн баррелей в сутки. С тех пор добыча черного золота в стране сокращается. В сентябре этого года производство нефти Pemex составило 2,113 млн баррелей в сутки: уменьшилось на 7% в годовом сопоставлении.

В связи с низкими ценами на нефть Мехико сократило расходы на нефтяную отрасль. Поэтому, как ожидает Pemex, добыча черного золота в 2016 году составит в среднем 2,13 млн баррелей в сутки. А в будущем году падение нефтепроизводства может составить 2,13 млн эквивалента барреля нефти в сутки. Pemex рассчитывает на стабилизацию на рынке только к 2018 году.

Также напомним, что в сентябре этого года мексиканская госкомпания объявила об открытии сразу шести нефтяных месторождений нефти в Мексиканском заливе общим дебитом 22 тыс. баррелей в день. Два месторождения супер-легкой нефти расположены в нефтегазоносном поясе Рлегадо Пердидо в 220 километрах от побережья Тамаулипас на глубине трех тысяч метров. Еще четыре месторождения располагаются на мелководье в 30 километрах от побережья на стыке штатов Веракрус и Табаско на глубине моря 44 метров. Вообще Pemex открыла эти месторождения намного раньше, но не объявляла о них публично, так как сначала хотела убедиться в перспективности промышленной эксплуатации их. После этого Pemex заявила, что намерена пробурить в общей сложности 30 разведочных скважин в 2017 году, в том числе 12 скважин на мелководье и 4 — в глубоких водах пояса Пердидо. Первоначально планируют разрабатывать месторождения с быстрым возвратом инвестиций.

В целом финансовое положение Pemex сегодня оценивается не лучшим образом. Так, чистый убыток компании в первом квартале составил $3,6 млрд. Во втором квартале 2016 года вырос на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил $4,4 млрд. Это стал 15 подряд квартальный чистый убыток Pemex. Выручка компании во втором квартале сократилась на 17,2% по сравнению со вторым кварталом 2015 года и составила $11,9 млрд. Добыча нефти в это же время сократилась до 2,18 млн баррелей в сутки, то есть на 2,2%.

Еще в марте госкомпания объявила о стратегии по сокращению издержек. В Pemex проводят политика оптимизации затрат, предполагающая сокращение персонала, пересмотр инвеспрограммы и так далее. Это помогло сократить операционные расходы на 54,4%. Свои плоды принесла и корректировка налогового законодательства Мексики, которая позволяет Pemex платить меньше налогов, если цены на нефть держатся на низком уровне. Однако долги Pemex никуда не деваются. Более того, они выросли на 21,8%, до $96,2 млрд. Так, в аппрете мексиканское правительство приняло решение выделить на поддержку Pemex в 2016 году около $4,2 млрд. Непосредственно финансовая помощь Pemex составит $1,5 млрд, еще $2,7 млрд пойдут на социальные выплаты, в том числе пенсии сотрудникам. Эти выделенные средства позволяют укрепить финансовое положение компании на фоне падения мировых цен на нефть.

По состоянию на конец второго квартала долговые обязательства госкомпании оценивались в $180 млрд. Чтобы сократить свои долги, Pemex также решила продавать свои активы. Например, в сентябре компания завершила сделку по продаже своей доли в трубопроводном операторе на севере страны за $1,14 млрд подразделению Sempra Energy. Вырученные средства планируется направить, помимо прочего, на проекты по разведке и добыче углеводородов. Тогда же финдиректор компании заявил, Pemex в ближайшее время представит новый финансовый план по сокращению задолженности. Он, возможно, предполагает дополнительную продажу активов, а также рост добычи нефти. План по уменьшению задолженности состоит из трех частей — рефинансирование долга, своп-операции и накопительное финансирование.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мексиканские власти, решив не рисковать, купили страховку от очередного падения цен на нефть в 2017 году за примерно миллиард долларов. Страховка покрывает объем добычи в 250 млн баррелей в сутки.