Великий Новгород, 25 октября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. В Новгородской области сегодня, 25 октября, ожидается ухудшение погоды: во второй половине дня прогнозируется усиление ветра, мокрый снег, возможен гололёд на дорогах региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, по прогнозу Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такая погода сохранится и завтра, 26 октября.

Ian Mackenzie Гололёд

Ожидается, что порывы ветра юго-восточных направлений могут достигать 15−18 метров в секунду.

Кроме того, в связи с понижением температуры воздуха и выпадением снега на дорогах региона возможно образование гололедицы.

В ГУ МЧС России по Новгородской области призвали к соблюдению мер безопасности на дороге как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов.