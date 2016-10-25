Москва, 25 октября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. ЕГЭ по литературе будет состоять только из творческих заданий, соответствующая модель экзамена уже разрабатывается Рособрнадзором. Об этом сегодня, 25 октября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на заседании коллегии Минобрнауки РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

«У нас сегодня разрабатывается новая модель экзамена по литературе, когда мы хотим по литературе отказаться и от заданий, когда пишется правильный ответ. Фактически перейти полностью к творческим заданиям, которые максимально оценивают творческие способности школьников», — сказал Кравцов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования и науки РФ Ольга Васильева предложила дополнить ЕГЭ по русскому языку устными ответами. Кроме того, планируется отменить тестовую часть в ЕГЭ по физике, биологии и химии.