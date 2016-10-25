Калуга, 25 октября, 2016, 11:47 — ИА Регнум.



Николай Дмитриев-Оренбургский. Пожар в деревне. 1885

Годовалый ребенок погиб на пожаре накануне в одном из домов деревни Цветовка Барятинского района, сообщил 25 октября корреспонденту ИА REGNUM руководитель Кировского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Владислав Шульга.

По его словам, в доме, где случился пожар, жила женщина с двумя малолетними детьми. Произошло возгорание электропроводки. Задымление увидел проезжавший мимо мужчина, который вытащил из дома двухлетнего ребенка и его мать, находившуюся без сознания. Выжившие получили ожоги и сейчас находятся в больнице. Однако на пожара погиб ребенок 2015 года рождения.

Первые следственные действия установили, что мать детей — хозяйка квартиры, когда возник пожар была пьяной. По результатам проверки будет принято решение.