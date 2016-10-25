Исламабад, 25 октября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на полицейскую академию в Пакистане, во время которого были убиты 59 человек и ранено более 100, сообщает 25 октября Reuters.

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Атака была проведена боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорится в сообщении информационного агентства организации Amaq.

Напомним, нападение на полицейскую академию города Кветта произошло вечером 24 октября. Ранее сотрудники полиции считали, что нападение осуществила суннитская террористическая группировка «Лашкар-э-Джангви».