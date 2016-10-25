Ярославль, 25 октября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Заместителем председателя Ярославской областной Думы избран Николай Александрычев. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM в ходе текущего заседания регионального парламента.

yaroslavl.er.ru Николай Александрычев

Кандидатуру Николая Александрычева поддержали 30 из 42 присутствующих на заседании депутатов областной думы. Основной альтернативой при обсуждении вопроса стало предложение депутатов от КПРФ сократить число вице-спикеров. В настоящий момент их четверо. Кроме вновь утверждённого Николая Александрычева заместителями председателя регионального парламента являются Виктор Волончунас, Евгений Заяшников и Павел Исаев.

Пост вице-спикера Ярославской областной думы оказался вакантным после избрания Ильи Осипова депутатом Государственной Думы VII созыва.