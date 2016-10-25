Ташкент, 25 октября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. И.о. президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил культивировать фрукты и овощи на месте хлопковых полей, где урожайность значительно снизилась, сообщает Коммерсант.uz.

Shuhrataxmedov Хлопковое поле. Узбекистан

В частности, по словам главы государства, в Сурхандарьинской области республики в последнее время «урожайность хлопка значительно снизилась». «Экономическое состояние фермерских хозяйств там ухудшается с каждым годом, тогда как земля и климат этого региона позволяют, начиная с февраля, получать три урожая фруктов и овощей в год», — отметил Мирзиёеев.

Он сообщил, что в 2017 году в Сурхандарьинской области будут освобождены 18 тысяч гектаров земли от хлопковых и пшеничных культур, на этих полях будут выращены овощи и фрукты, созданы интенсивные сады, виноградники и теплицы.

По словам Мирзиёева, правительством разработана программа по постепенному сокращению площади хлопковых полей в 2017—2020 годах и развитию многопрофильных фермерских хозяйств. Также, по его словам, в последующие пять лет в республике увеличится переработка овощей и фруктов до 30% вместо нынешних 17%.

«Будут созданы охлаждаемые склады, предназначенные для хранения 200 тысяч тонн сельхозпродукции. Основная цель всех этих реформ — увеличение материальной заинтересованности фермеров и улучшение уровня жизни в селах», — подчеркнул Мирзиёев.