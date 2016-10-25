Лондон, 25 октября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Руководство британской компании Rolls-Royce Motor Cars приняло решение о прекращении выпуска автомобиля Phantom. Производство представительского авто будет остановлено 31 декабря 2016 года, сообщает издание «Колеса.ру».

tipodriver.ru Rolls-Royce Phantom

В 2018 году модель будет частично обновлена, до этого времени на заводе компании будут выпускаться другие модели. Известно, что новый кузов получит седан Rolls-Royce Phantom. А вот Phantom Coupe и Drophead Coupe обновляться пока не будут.

Rolls-Royce Phantom восьмого поколения будет производиться на базе нового, более легкого алюминиевого шасси. Платформа станет основой и для других автомобилей компании, продолжающей идти в ногу со временем.