Барнаул, 25 октября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В одну из проток Оби в Алтайском крае выпустили 170 тысяч молодых сазанов, выращенных в искусственных условиях. Как пояснили сегодня, 25 октября, в Главном управлении природных ресурсов и экологии Алтайского края, партия молодняка должна компенсировать возможный вред, нанесенный гидрофауне региона в ходе проведения расчистки водохранилища на реках Касмала (Павловский район) и Каменка (Алтайский район).

Алтайприрода Расчистка водохранилища от ила на реке Ксамала

Рыбу вырастили по заказу основного исполнителя работ — компании «Бийскмелиоводстрой», а ее выпуск контролировали специалисты Главприроды.

«Рыба жизнеспособна. Сазаны набрали нужный вес и возраст, чтобы успешно пройти адаптацию к новым условиям, перезимовать и поселиться в Оби и притоках», — отметил начальника отдела водных биоресурсов Сергей Дегтярь. По его оценке, практически все выпущенные сазаны выживут.

Напомним, водохранилище на реке Касмала расположено в самом центре поселка Павловск играет важную роль в жизни этих мест, является любимым местом отдыха и рыбалки. Но высокая рекреационная нагрузка привела к существенному загрязнению водоёма: в его ложе скопилось огромное количество ила, толщина которого, по данным геологов, доходила до 3,7 метров. Процесс приостановки заиления и улучшения экологического состояния водоема начался осенью 2014 года. На тот момент водохранилище уже вовсю «цвело и пахло», а берега зарастали тростником. Завершили работы с общим объемом финансирования из федерального бюджета 45,12 млн рублей в августе 2016 года.

Алтайприрода Таким было водохранилище на реке Ксамала в 2014 году

Алтайприрода Таким образом от ила расчищали водохранилище реке Касмала

В ходе расчистки со дна извлечено более 300 тыс. м3 иловых отложений. Площадь расчистки дна составила 30 га. При этом емкость водохранилища увеличена до 2,7 млнм3.

Алтайприрода Приемка выполненных работ по объекту «Расчистка русла реки Каменка с. Алтайское»

Приемка выполненных работ по объекту «Расчистка русла реки Каменка с. Алтайское» проходила в сентябре 2016 года. Проводятся они с целью исключения негативных последствий для инфраструктуры села Алтайское (на площади 15,6 га), связанных с прохождением весенних половодий, зажорно-наледными процессами в зимний период. Работа на Каменке началась в 2015, а сдача объекта намечена на 2017 год. Стоимость государственного контракта составляет порядка 30 млн рублей.