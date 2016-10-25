Москва, 25 октября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снижаются на утренних торгах 25 октября, свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

Eric Kounce Добыча нефти

К 8:25 мск декабрьские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent снизились на 0,11% до $51,35 за баррель. Нефть марки WTI к этому времени потеряля 0,03% и составила $50,49 за баррель.

По состоянию на 11:35 нефть Brent стоила $51,76 (+ 0,56), нефть WTI — $50,86 (+ 0,669).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября утренние торги отмечены снижением цены на нефть, трейдеры связывают падение со сделанным накануне отказом Ирака уменьшить нефтедобычу вслед за рекомендациями ОПЕК.