Москва, 25 октября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Нападение боевиков на полицейскую академию в Пакистане, в результате которого погибли более 50 человек, — еще одно свидетельство нарастания террористической угрозы по всему миру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

pixabay.com Флаг Пакистана

«Трагедия в Пакистане нанесла столь же мощный удар по мировой безопасности, что и теракты Брюсселе, Париже и Ницце», — говорит сенатор, указав на то, что Россия не разделяет проявления терроризма по «уровню опасности» в зависимости от того, где они происходят, — в центре Европы или так сказать на периферии.

«Хочу также обратить внимание еще на один момент. Если уже нападение на полицейскую академию становится для боевиков обычным делом, то от них можно ожидать буквально всего. И это не особенность террористов в Пакистане, а общемировая тенденция», — уверен Клинцевич.

Количество погибших в результате атаки боевиков на полицейский колледж в городе Кветта в пакистанской провинции Белуджистан возросло до 59. Командующий пограничными войсками провинции генерал-майор Шер Афган сообщил, что атака была организована боевиками запрещенной суннитской террористической группировки «Лашкар-э-джангви».

Последний крупный теракт имел место в Кветте чуть больше двух месяцев назад. 8 августа в одной из больниц города произошел взрыв, жертвами которого стали 97 человека, более 170 получили ранения.