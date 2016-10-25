Брюссель, 25 октября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Страны еврозоны одобрили выделение Греции €2,8 млрд по оставшейся части второго транша макрофинансовой помощи по линии Европейского стабилизационного механизма (ESM), говорится в сообщении ESM.

ИА REGNUM Евро

Это решение свидетельствует о том, что власти и народ Греции неуклонно добиваются «прогресса в реформировании своей страны».

Ранее в октябре Еврогруппа одобрила выделение меньшей части транша в €1,1 млрд. Чтобы получить остальные €1,7 млрд Греция должна была выполнить ряд условий, в том числе ликвидировать задолженности по таможенным пошлинам.