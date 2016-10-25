Красногорск, 25 октября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Капитальный ремонт жилых многоквартирных домов в Московской области в 2016 году завершен на 71%, сообщает РИАМО со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства региона Евгения Хромушина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитальный ремонт

«Приемка работ и оформление документов осуществляется уже в 1767 многоквартирных домах. Таким образом, процент выполнения составляет 71. Это выше, чем среднероссийский процент», — заявил Хромушин.

Министр также добавил, что ремонт кровель уже завершен в 99 домах, готовятся к сдаче 407 объктов, работы еще ведутся в 451 доме. Внутренние инженерные системы отремонтированы в 91 доме, завершение работ проводится в 163 домах, работы ведутся в 441 доме. Также сданы в эксплуатацию после замены 232 лифта, замену ведут на 856 лифтах.

Напомним, в 2016 году в региональную программу капитального ремонта было включено около 2,5 тысяч многоквартирных домов, в 25% из них будет проведен комплексный ремонт, включающий в себя два, три и более вида работ. Общий объем фонда капитального ремонта — более 10 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа капитального ремонта многоквартирных домов на 2016 год в целом по стране выполнена на 34%, заявил глава Минстроя РФ Михаил Мень. «Темпы работ по капремонту в среднем по стране возросли в два раза по сравнению с 2015 годом, однако пока исполнение программы текущего года не превышает 34%», — отметил ранее Мень.