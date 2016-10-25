Ялта, Крым, 25 октября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Крымские предприниматели просят продлить для них переходный период к работе в соответствии с российским законодательством. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 25 октября на третьем межрегиональном форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Форум действий. Крым» первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского Народного фронта Александр Бречалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Бречалов

«Основная проблематика и рабочие темы для Крыма: история и культура — это то чем живёт полуостров. Здесь многое сделано, но и многое предстоит. Предпринимательство — большие перспективы, много ниш, но и есть сложности. И третье — туризм, сфера гостеприимства. У нас много сообщений рабочего формата, предложений, инициатив, начиная от обучения, заканчивая разработкой новых маршрутов. Всё это рабочие направления», — заявил Бречалов.

«Из достижений в туризме: в 2016 году сотни представителей этой сферы прошли обучение по программе Ростуризма. Это, по словам крымчан, то, чего давно не было. При этом запрос измеряется тысячами человек, так что вопрос острый и, возможно, нужно пересмотреть программу в части перераспределения средств на обучение», — заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

По словам Александра Бречалова, крымские предприниматели считают, что переходный период к работе бизнеса в соответствии с законодательством РФ необходимо продлить.

«В частности, в вопросе регистрации земель. До 30% регистрации и кадастровой оценки собственности юрлиц мы ещё не дошли. И вопрос финансирования — не новая тема, проблема вхождения федеральных банков на полуостров: высокие ставки по кредитам для предпринимателей. Но тут есть решение: программа Минэкономразвития, которая на условиях софинансирования из регионов даёт деньги на организацию микрофинансовых фондов. Предприниматели и власти полуострова должны активнее пользоваться своими правами», — уверен Бречалов.