Курган, 25 октября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. В Курганской области сократился прожиточный минимум. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте экономического развития.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В Зауралье за III квартал 2016 года установлен прожиточный минимум в расчете на душу населения в 9 тыс. 310 рублей, что на 0,2% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Для трудоспособного населения он составил 9 тыс. 967 рублей, для детей — 9 тыс. 690 рублей, для пенсионеров — 7 тыс. 707 рублей.

Отметим, что год назад величина среднедушевого прожиточного минимума населения в Зауралье составляла 9 тыс. 059 рублей.

Как поясняют в департаменте, сокращение минимума произошло за счет снижения стоимости фруктово-овощной продукции — он рассчитывается, исходя из стоимости товаров и услуг. И отмечают, что величина прожиточного минимума применяется в качестве расчетного критерия для определения права на получение ежемесячных пособий на ребенка, оказание социальной помощи малоимущим семьям, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Отметим, что пенсия не может по закону быть ниже прожиточного минимума, как и размер пособия на третьего ребенка.

Тем временем, как ранее сообщало ИА REGNUM цены в Зауралье с начала года возросли на 4−5%, а доходы населения снизились на 10%.

Напомним, величина прожиточного минимума населения в Зауралье за II квартал 2016 года в расчете на душу населения составила 9 тыс. 333 рубля, что на 0,9% было больше по сравнению с предыдущим кварталом. Для трудоспособного населения эта цифра на II квартал составила 9 тыс. 962 рубля, для детей — 9 тыс. 841 рубль, для пенсионеров — 7 тыс. 707 рублей.

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Что касается прожиточного минимума за III квартал по России в целом, то он будет снижен на 0,7%, до 9 тыс. 889 рублей, сообщает Минтруда. Для трудоспособного населения он составит 10 тыс. 678 рублей, пенсионеров — 8 тыс. 136 рублей, детей — 9 тыс. 668 рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2016 года уровень инфляции в России составит 5,8%. Это ниже по сравнению с показателем, изначально заложенным в бюджет 2016 года — 6,4%, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По состоянию на сентябрь 2016 года инфляция с начала года составила 4,05%, а в годовом исчислении — 6,42%. В целом же, Россия занимает 13 место в мире по уровню инфляции.

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