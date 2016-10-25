Прага, 25 октября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. После полугода, прошедших с момента законодательного принятия Прагой более короткого названия Чешской республики, как простые граждане, так и официальные лица этой страны в Центральной Европе по-прежнему испытывают некоторые сомнения относительно его уместности, сообщает The Guardian.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Чешский флаг

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«Чешская республика», — ответил целый ряд опрошенных, иногда встречая вопрос о названии своей страны удивленными взорами. По словам одного из участников опроса, он хотел бы более краткого названия для своей страны, однако Чехия звучит не так красиво, напоминая что-то маленькое.

С инициативой добавить более короткое название Чешской республике выступал, в частности, президент страны Милош Земан, который объявил в апреле 2016 года, что Чехия будет использоваться в дополнение к официальному названию страны. Тогда указывалось, что благодаря более короткому названию страна сможет привлечь к себе внимание на международной арене и иностранные инвестиции.

Усилия Земана получили поддержку ряда иностранных государств, таких как Великобритания и США. Так, комитет правительства Соединенного Королевства по географическим названиям рекомендовал называть страну Чехией, тогда как Государственный департамент принял укороченное название, помимо официального.

Это тем не менее нельзя сказать о гражданах собственно республики. Несмотря на громкие заголовки, вроде «Чешская республика почти умерла, да здравствует Чехия!», новое название не приживается. Власти страны по-прежнему используют полное название в официальной переписке и в своих заявлениях, оно также употребляется на англоязычном сайте президента Земана.