Краснодар, 25 октября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. В Краснодарском крае почти 7,4 тыс. домов и квартир остались без привычного коммунального ресурса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе поставщика ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» 25 октября, на сегодня задолженность перед компанией за поставленный газ имеют свыше 200 тысяч абонентов.

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В общей сложности, по данным на начало октября, долги населения за голубое топливо превысили 1 млрд рублей.

Как отметили в компании, перед отключением должников в обязательном порядке уведомляют о предстоящей процедуре и необходимости погасить долги. Теперь же, чтобы снова начать пользоваться благами цивилизации, неплательщикам придется не только погасить долги, но и оплатить работы по отключению и подключению, стоимость которых может превышать сам долг и нередко составляет десятки тысяч рублей.

Добавим, что на сегодняшний день большая часть неплательщиков — это жители Сочи. Долги за газ накопили более 26 тысяч абонентов. По 18 тысяч должников — в Новороссийске и Армавире. Из сельских районов по 7 тысяч неплательщиков живут в Крымском, Новокубанском и Славянском районах.

Отметим, что долги за газ ставят под угрозу отопительный сезон в ряде районов Кубани. Так, как заявил на прошлой неделе на совещании по подготовке к отопительному сезону, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Владимир Агафонов, долги теплоснабжающих организаций за газ по краю составляют 2,5 млрд рублей (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 23%). Более 800 млн рублей — это задолженность теплоснабжающих предприятий Ленинградского, Крымского, Кущевского, Славянского, Темрюкского, Северского и Успенского районов. Более 50% прироста задолженности или 450,5 млн рублей приходится на теплоснабжающее предприятие АО «АТЭК», имеющее свои филиалы в Краснодаре, Новороссийске, Гулькевичском, Абинском и Тимашевском районах.

Именно долги за поставленный ресурс и стали причиной несвоевременного начала отопительного сезона в ряде территорий. По словам гендиректора компании-поставщика, руководители муниципальных образований и теплоснабжающих предприятий отложили решение вопроса погашения задолженности за поставленный газ на последний момент, например в Динском районе, Краснодаре (АО «Краснодартеплосеть»), Крыловском, Крымском, Кореновском, Кущевском, Ленинградском, Староминском, Темрюкском.

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Долги за ЖКХ жителей Краснодара перешагнули рубеж в 1 млрд рублей

«По окончанию прошлого отопительного периода мы неоднократно принимали гарантийные обязательства по погашению задолженности, ни одна из которых так и не была выполнена», — подчеркнул руководитель ведущего газоснабжающего предприятия края, отметив, что «Газпром межрегионгаз Краснодар» продолжит предпринимать все меры по осуществлению бесперебойного газоснабжения, но ситуация с неплатежами должна быть разрешена в самое ближайшее время.

«Мы готовы рассматривать конструктивные сроки погашения просроченной задолженности, при условии не наращивания новых долгов за счет неоплаты текущих поставок», — заявил на совещании Владимир Агафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, копят кубанцы и долги за услуги ЖКХ. Так, только в Краснодаре жильцы многоквартирных домов, находящихся в управлении УК «ГУК-Краснодар», за последние несколько месяцев увеличили сумму задолженности на 630 миллионов рублей. На сегодня она превышает один миллиард рублей.