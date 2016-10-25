Пекин, 25 октября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Китайская корпорация HNA Group, специализирующаяся в области авиаперевозок, неджвижимости, туризма и финансовых услуг, объявила о приобретении 25% акций американской сети отелей Hilton Worldwide Holdings Inc.

Luis Toledo UC Эмблема Hilton

HNA Group, чей центральный офис расположен в Хайкоу, приобретет пакет акций по $26,25 за штуку. Акции будут приобретены у корпорации Blackstone Group LP. Как ожидается, сделка завершится в первом квартале 2017 г., пишет «Жэньминь жибао».

Достигнутые договоренности позволяют китайской корпорации назначить двух новых руководителей в совет директоров Hilton, в результате чего совет будет представлен 10 членами.

«Мы считаем, что данная сделка является взаимовыгодной. Она позволит раскрыть новые возможности для наших компаний. Расширение рынка туристических услуг в КНР, а также рост покупательской способности у граждан КНР неминуемо ведет к укреплению позиций HNA Group. Мы рады, что нам удалось достигнуть столь выгодных для обоих сторон договоренностей», — сообщил исполнительный директор Hilton Worldwide Holdings Inc. Кристофер Насета.

Рынок мгновенно отреагировал на новость о сделке между американской и китайской корпорациями. Акции Hilton Worldwide Holdings Inc. подорожали на $0,09, в то время как стоимость акций Blackstone Group LP увеличилась на $0,72.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская корпорация China Oceanwide Holdings Group сообщила о намерении приобрести американской страховой корпорации Genworth Financial Inc. Сумма сделки составит $2,7 млрд.