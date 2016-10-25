Самара, 25 октября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. В начале ноября компания «АвтоВАЗ» представит хетчбэк Lada Xray с механической коробкой передач и наиболее мощным для этой модели мотором, выдающим мощность 122 л.с., сообщает издание «5 колесо».

lada.ru Lada Xray

Ранее мотор объемом 1,8 л работал на Xray только в сочетании с роботизированной трансмиссией. Кроме того, производитель снабдил автомобиль и другими новшествами.

Так, Lada Xray получит новые легкосплавные диски увеличенного размера, кнопку отключения системы стабилизации и противобуксовочной системы. Автомобиль в новой комплектации поступит в продажу до конца 2016 года.