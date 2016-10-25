Томск, 25 октября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. В Томской области подвели итоги конкурса по корректировке проекта реконструкции аэропортового комплекса «Богашево». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Томской области, победителем признано государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект». По оценкам специалистов, стоимость работ составит 42,5 млн рублей.

tomskairport.ru Аэропорт. Томск

Как отметили в обладминистрации, для корректировки проекта создана рабочая группа, в состав которой вошли проектировщики, специалисты аэропорта, администрации Томского района, областных департаментов транспорта, дорожной деятельности и связи и энергетики.

«В 2017 году проектные работы должны быть закончены, и получено положительное заключение Главгосэкспертизы России», — заявил вице-губернатор Томской области Игорь Шатурный.

Сама реконструкция взлетно-посадочной полосы, на которую в федеральном бюджете предусмотрено 2,7 млрд рублей, запланирована на 2018 и 2019 годы. Планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение аэропорта с техническими средствами охраны. Кроме того, будет реконструирована патрульная дорога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аэропорт Томска имеет статус международного. В 2013 году завершена реконструкция аэровокзала, открыт пункт пропуска через государственную границу РФ. Аэропортовый комплекс расположен в 20 км от столицы Томской области. За час аэропорт способен обслужить 400 человек на внутренних и 200 человек на международных авиалиниях. Взлетно-посадочная полоса аэропорта имеет класс В, длинной 2,5 км с асфальтобетонным покрытием.