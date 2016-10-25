Токио, 25 октября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. В Японии правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) хочет изменить устав, чтобы продлить полномочия председателя партии (он является главой правительства страны) с шести до девяти лет. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в руководстве партии.

thedailybeast.com Синдзо Абэ

Если продление полномочий удастся осуществить, то премьер-министр страны Синдзо Абэ сможет еще три года оставаться на своем посту после истечения срока его полномочий в 2018 году.

Ожидается, что предложение о продлении срока будет озвучено 26 октября на заседании специальной рабочей группы во главе с заместителем председателя Масахико Комурой. Оно будет рассмотрено в парламенте страны, и, если будет одобрено, то уже в марте изменения будут внесены в устав партии.

Премьер-министр Синдзо Абэ занял свой пост в 2012 году. В ходе партийных дебатов либерал-демократов звучали и предложения об отмене всех ограничений по сроку полномочий лидера партии.