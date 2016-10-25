Москва, 25 октября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с Игорем Лебедевым направили письмо заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову, в котором просят системно проработать вопрос мытья дорог, чтобы асфальт не превращался в каток. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом сообщил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мойка проезжей части дороги в Москве

Парламентарии обратили внимание на то, что в предзимний период в Москве сложилась климатическая ситуация, при которой днем температура воздуха на несколько градусов выше нуля, а ночью — ниже, при этом, по жалобам многих автомобилистов, в вечернее и ночное время производится уборка дорог с использованием поливальных машин.

«Вода (моющий раствор на водной основе) замерзает, создавая на проезжей части тонкий слой льда. В утренние часы пик он становится причиной множества дорожно-транспортных происшествий», — говорит Нилов.

Неясно, в силу каких причин ответственные службы не принимают во внимание актуальный прогноз погоды, не учитывают возможные негативные последствия: дезорганизацию дорожного движения, причинение ущерба имуществу, вреда здоровью и жизни людей, сетуют парламентарии.

«Для защиты прав граждан просим Вас поручить системно проработать изложенную проблему в целях ее принципиального, комплексного решения и отказаться при уборке дорог в холодное время года от использования воды и моющих растворов, замерзающих при температуре воздуха около нуля, для избежания риска последующего образования наледи», — просят депутаты Бирюкова.