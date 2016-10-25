Москва, 25 октября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Курс российского рубля по отношению к доллару США незначительно вырос на открытии торгов и составил 62,11 рубля, следует из данных Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

Курс американской валюты расчетами «завтра» в 10:00 мск снизился на семь копеек и составил 62,11 рубля. При этом курс евро снизился на восемь копеек и составил 67,56 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торги на Московской бирже 24 октября закрылись снижением по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,3%, до 62,18 рубля, евро/рубль — на 0,39%, до 67,63 рубля. Комментируя динамику валютных колебаний, аналитик компании Альпари по курсам валют на 25 октября отметил, что на 25 октября приходится пик налоговых платежей. Экспортёры уже продали валютную выручку, поэтому эффект от налогового периода ослабнет. Рубль сегодня может рассчитывать на поддержку от ЦБ, который проведёт депозитный аукцион. Поздно вечером выйдет отчет по запасам нефти от Американского института нефти.