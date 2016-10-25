Москва, 25 октября, 2016, 10:22 — ИА Регнум. В 2017 году дефицит бюджета Москвы может составить рекордные при мэре Сергее Собянине 218 млрд рублей (11% доходов), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект бюджета на 2017−2019 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM При такой экономии дефицит неизбежен

Согласно документу, роста доходов, заложенного в бюджете на 2017 год, недостаточно для компенсации резкого роста расходов. В частности, предполагается рост расходов на капитальное строительство.

По данным Адресной инвестиционной программы на городское строительство в 2016—2019 годах Москва планирует потратить 1,9 трлн руб. Рост инвестиций по сравнению с 2016 годом составит около 25%, в 2018 году — 18% (до 484 млрд и 478 млрд руб. соответственно).

По программе «Развитие транспортной системы» будет потрачено 1,27 трлн руб. — более 2/3 всей АИП. Из эти денег 654 млрд рублей пойдут на строительство метро.