Каракас, 25 октября, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Венесуэла как одна из стран, экономика которой серьезно пострадала в результате обвала цен на нефть, заинтересована в укреплении алжирских договоренностей стран ОПЕК по заморозке уровня добычи нефти. С этой целью венесуэльский министр нефти и горнодобывающей промышленности Эулохио дель Пино прибудет с официальным визитом в Москву. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Lapatilla.com Эулохио дель Пино

Российскую столицу дель Пино посетить для того, чтобы стороны смогли доработать детали сделки. Когда произойдет встреча, пока не уточняется.

Издание ссылается на заявление президента страны Николаса Мадуро. По его словам, турне по странам-производителям нефти, в частности встречи министра нефти Венесуэлы с главами государств и министрами Ирана, Азербайджана, Катара и Саудовской Аравии уже позволили укрепить договоренности по заморозки добычи нефти, а также перспективу сотрудничества ОПЕК с другими нефтепроизводителями.

Вообще изначально встреча дель Пино с главой российского Минэнерго Александром Новаком предположительно планировалась на сентябрь или, как писали российские СМИ, сразу после встречи стран ОПЕК в Алжире. Напомним также, что в начале октября с официальным визитом в Венесуэлу ездил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Ему удалось встретиться с дель Пино. В ходе переговоров стороны обсуждали совместные проекты, в том числе и увеличение участия России в добычи венесуэльского газа.

Экономика Венесуэлы в значительной степени зависит от добычи и поставок нефти в другие страны. До 95% экспортной выручки и 25% ВВП зависят от торговли нефтью. Поэтому с обвалом цен на нефть выжить этой латиноамериканской стране становится все сложнее. Венесуэл на фоне низких мировых цен на нефть продолжает испытывать финансовые сложности, бороться с высокой инфляцией, а также нехваткой продовольствия и медикаментов. Помогать Кубе в связи ситуацией на мировом нефтяном рынке Венесуэла тоже больше не может на прежнем уровне. Так, общий объем поставок из Венесуэлы на Кубу, в том числе нефти и нефтепродуктов, снизился на 19,5%, до 83,13 тыс. баррелей в сутки в первой половине 2016 года.

Поэтому, как ранее писало ИА REGNUM, Каракас уверенно выступает за координации действий нефтедобывающих стран для стабилизации на мировом рынке. Мадуро не раз говорил о том, что Венесуэлу и остальные страны устроила бы цена на нефть в районе $70 за баррель. Также эта латиноамериканская страна стала одним из инициаторов переговоров в Дохе. Так, в начале 2016 года министр нефти и горнодобывающей промышленности Венесуэлы совершил тур по нефтедобывающим странам. После длительных консультаций все-таки получилось собраться крупнейших мировых нефтепроизводителей в Дохе 17 апреля. Правда, в итоге переговоры сорвались из-за того, что Саудовская Аравия отказалась участвовать в соглашении без Ирана.

В середине августа текущего года дель Пино начал новое турне по нефтедобывающим странам, входящим и не входящим в ОПЕК. Целью является поиск совместных решений для поддержания справедливых цен на нефть. Первой страной, которую посетил министр, стал Иран. Встреча представителей ИРИ и Венесуэлы состоялась в конце августа. По итогам было заявлено, что стороны продолжают поиски консенсуса относительно путей стабилизации нефтяных рынков и укрепления ОПЕК.

Что касается сделки по заморозке нефти, то в конце сентября на неформальной встрече в Алжире члены Организации стран-экспортеров нефти согласились ограничиться добычу черного золота на уровне 32,5−33 млн баррелей в сутки. Также алжирские договоренности предполагают квоты на производство нефти для Ирана, Ливии и Нигерии, так как сокращение добычи произошло здесь по независящим от них причинам. К слову, эту инициативу поддержала российская стороны. Однако конкретные детали на переговорах выяснить не удалось. В настоящее время идет проработка соглашения, а окончательное решение ОПЕК объявит на заседании картеля в Вене 30 ноября.