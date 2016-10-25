Архангельск, 25 октября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Ситуация с повышением платы за проезд в Архангельске набирает обороты. Оказавшись в частных руках автобусный бизнес в столице Поморья пытается диктовать свои условия местным властям. Недавно представители автотранспортной ассоциации вышли с предложением поднять плату за проезд с 21 рубля до 25 рублей, объясняя этот шаг необходимой инвестиционной составляющей. Недавно в городе были закуплены новые автобусы марки «ПАЗ», которые оказались не очень вместительными и удобными для пассажиров. Все это вызвало бурю эмоций у горожан. Городские и областные власти пытаются выправить ситуацию, но результатов пока нет.

Анна Кошечко Гонки ПАЗиков обычное явление на дорогах Архангельска

Как рассказал ИА REGNUM руководитель фракции КПРФ в Архангельской городской Думе Александр Гревцов, городские власти на протяжении последних полутора десятилетий планомерно шли к уничтожению муниципального транспорта.

«Сначала это коснулось трамвая, троллейбуса, затем пало «старое» МУП «АПАП-1», на месте которого были образованы новые МУП «АПАП-1», «АПАП-2» и «АПАП-3», два из которых сегодня тоже подходят к своему концу. Фактически сегодня общественный муниципальный транспорт уничтожен, — говорит Гревцов. — При этом в МУПы ежегодно вливались десятки миллионов рублей на перевозки автобусами большой вместимости, которые банально «проедались», ни о каком стратегическом развитии предприятий речи не шло. Так что конец МУПов был неотвратим».

По словам депутата, в Архангельске была допущена монополизация рынка автобусных перевозок, в результате которой фактически все автобусные маршруты оказались в одних частных руках. Умышленно это было сделано или нет — должна выяснить прокуратура.

«Стратегически — это преступление. Транспортная отрасль, от функционального состояния которой зависит жизнь города, оказалась в частных руках. Более того, даже МУПы зависели от собственника большинства автобусов в Архангельске, поскольку были вынуждены арендовать у него производственную базу АПАП на Павла Усова, на что уходили десятки миллионов рублей», — замечает Александр Гревцов.

«Если сегодня собственник большинства автобусов захочет выкрутить руки областным или городским властям — он это легко сделает: достаточно не выпустить в течение двух-трёх дней автобусы на маршруты. Коллапс в масштабах города будет обеспечен», — продолжает он.

Анна Кошечко ПАЗы уже давно вписались в пейзажи города

Лидер КПРФ в городской Думе видит выход из патовой автобусной ситуации в Архангельске в полном законодательном ограничении участия частного бизнеса в маршрутных пассажирских перевозках.

«То есть маршрутными перевозками должны заниматься власти — через свои МУПы, ГУПы, ФГУПы… В этом случае власть не будет подвергаться шантажу со стороны перевозчиков», — подмечает депутат.

Но подобных изменений добиться очень сложно, для этого необходимы поправки на уровне федерального законодательства. То есть пока на региональном уровне этот вопрос практически не имеет решения.

«При этом до тех пор пока в городе и области не появится конкурентный муниципальный общественный транспорт, частные перевозчики будут выкручивать руки властям. В том числе и добиваться повышения тарифов, — резюмирует Александр Гревцов. — Но давайте будем честными. Когда полтора года назад перевозчики добились повышения стоимости проезда (сразу +16%), власть четко сказала: «Повышение до 21 рубля — это аванс на приобретение автобусов большой вместимости и удобных для инвалидов». Исполнили перевозчики свои обязательства? Нет. Стало больше удобных для пассажиров автобусов? Наоборот, исчезли последние. То есть перевозчики полученный аванс не отработали, а потому власть должна пересмотреть условия соглашения с ними, снизив тариф на перевозку пассажиров. В противном случае перевозчики продолжат издеваться как над властью, так и над людьми».

Напомним, что как сообщало ИА REGNUM, глава региона Игорь Орлов назвал ситуацию с автобусным пассажирским сообщением в Архангельске «очковтирательством» и отметил, что проработает этот вопрос с главой города Игорем Годзишем.

Отметим также, что ежегодно владельцы «ПАЗиков» (а это с более чем 500 автобусов) приносят в городской бюджет лишь 5 миллионов рублей ЕНВД.