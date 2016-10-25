Якутск, 25 октября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Поступившие в Магаданскую область в рамках обновления автопарка машины скорой помощи сочли непригодными к эксплуатации в дорожно-климатических условиях региона. К такому выводы пришли в областном отделении ОНФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Народного фронта».

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

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Семь автомобилей Колыма получила по распоряжению правительства РФ. Активисты ОНФ, поднимавшие ранее вопрос о критическом состоянии транспорта службы скорой медицинской помощи в Магаданской области, осмотрели новые машины и пришли к выводу, что использовать их на территории региона можно только в летний период.

«Шасси машин по своим ходовым характеристикам не удовлетворяют потребностей работы экстренной службы в дорожно-климатических условиях Магаданской области, — считает эксперт Центрального штаба ОНФ Сергей Зеленков. — Привод всего на одну ось не позволяет автомобилям преодолевать снежные перемёты, гололед и скользкие подъёмы. Это делает невозможным для таких машин заезд во дворы или отдалённые районы города и уж тем более в отдалённые посёлки. Использование этих скорых в Магаданской области зимой может существенно снизить доступность или вообще сделать невозможным оказание экстренной медицинской помощи».

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Вместе с темп Зеленков подчеркнул, что в целом поступившие в область автомобили скорой помощи на шасси «Газель бизнес» и Ford Transit соответствуют требованиям ГОСТа. Тем не менее, региональное отделение Общероссийского народного фронта обратилось в министерство здравоохранения региона с просьбой разъяснить, по каким причинам в регион поступила техника в данной комплектации, какие будут приняты меры для решения сложившейся ситуации и насколько это увеличит расходы бюджета.

Напомним, на катастрофическую неприспособленность автомобилей скорой помощи для северного климата представители ОНФ Колымы пожаловались в 2015 году президенту РФ Владимиру Путину. После этого летом 2016 года в Магаданскую область поступило 10 автомобилей «Соболь», адаптированных для суровых климатических условий Колымы.

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